Evento "Os 15 anos do GPTEEA-IFRJ: Diálogos em Trabalho, Ambiente e Educação" acontece durante dois dias no Campus Nilópolis do IFRJDivulgação / IFRJ Nilópolis

Publicado 02/12/2024 14:18

Nilópolis - O Grupo de Pesquisa Trabalho-Educação e Educação Ambiental (GPTEEA-IFRJ), do Instituto Federal de Educação do Rio de Janeiro (IFRJ) de Nilópolis, comemorará 15 anos com o evento "Os 15 anos do GPTEEA-IFRJ: Diálogos em Trabalho, Ambiente e Educação". O evento acontecerá nesta terça e quarta-feira (03 e 04), no campus nilopolitano, às 18h, no bairro Frigorífico.



A mesa “Que resistências e alternativas à formação de jovens e de adultos trabalhadores em tempos neofascistas” acontecerá no terça (03), às 18h, e contará com a presença de Jaqueline Ventura (UFF) e do professor Roberto Leher (UFRJ), além da moderação de Alexandre Maia do Bomfim (GPTEEA - IFRJ).



Já a mesa “Que resistências, que alternativas ao neoliberalismo e aos neofascismos dos ‘homens de (agro) negócio’” será realizada no quarta-feira (04), às 18h, terá a participação de Eró Silva (Direção Nacional do MST - RJ) e Maíra do MST (vereadora eleita no Rio de Janeiro e Doutoranda - UERJ), com a moderação: de Claudia Belo Silva (GPTEEA - IFRJ).

Ambas as mesas contarão com emissão de certificado para os presentes.

O IFRJ Nilópolis fica na Rua Coronel Delio Menezes Porto, 1045, bairro Frigorífico, Nilópolis.