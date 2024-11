A ocorrência policial com as pistolas e drogas apreendidas foi registrada na 57ª DP - Divulgação / 20º BPM

A ocorrência policial com as pistolas e drogas apreendidas foi registrada na 57ª DPDivulgação / 20º BPM

Publicado 29/11/2024 19:20

Nilópolis - Dois traficantes foram presos, um deles ferido, após uma troca de tiros com os policiais militares do 20º BPM (Mesquita), na Rua Itajace, no bairro de Olinda, nesta sexta-feira (29), em Nilópolis. Com a dupla, os agentes apreenderam: duas pistolas 9mm, uma deles com a numeração raspada; drogas; e tornozeleira eletrônica.

Na ação, os agentes faziam um patrulhamento na região, quando se depararam com suspeitos armados que efetuaram tiros com arma de fogo contra os policiais militares, sendo necessário o revide pelos agentes. Ao término do confronto, Anderson Felipe Mattos da Silva, conhecido pelo apelido de "Pitico" foi encontrado ferido e utilizava tornozeleira eletrônica, e outro homem, Samuel Costa Garcia, vulgo "PQD", também foi preso.

"Pitico" foi socorrido no Hospital Geral de Nova Iguaçu (Posse) e seria o gerente da "boca de fumo" ao lado do Colégio Municipal Margarida Fernandes Sabino, em Olinda.

A ocorrência policial foi registrada na 57ª DP (Nilópolis).