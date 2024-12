A futura Clínica de Reabilitação deverá ser construída, na Rua Elizeu de Alvarenga, próximo à Avenida Mirandela, no Centro - Divulgação

Nilópolis - Foram publicadas no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, no dia 25 de novembro, duas Emendas Impositivas de autoria do deputado estadual Rafael Nobre (União Brasil), num total de R$ 2.029.655,00, destinando verbas para a construção de uma clínica de reabilitação em Nilópolis e aquisição de seus respectivos equipamentos, assim discriminadas:



Emenda 386 – Construção da Clínica de Reabilitação. Valor: R$ 1.159.802,00

Emenda 387 – Aquisição de Equipamentos de Reabilitação. Valor: R$ 869.853,00



No mesmo dia, o deputado Rafael Nobre, acompanhado do prefeito de Nilópolis, Abraãozinho (PL), e do secretário municipal de Saúde, Dr. André, estiveram no local onde deverá ser construída a futura clínica de reabilitação, na Rua Elizeu de Alvarenga, 1240, próximo à Avenida Mirandela, no Centro.



“Essa é uma excelente notícia para Nilópolis: a construção de uma clínica de reabilitação, fruto de uma parceria entre o Estado do RJ e a Prefeitura de Nilópolis. Esse importante projeto só foi possível ser viabilizado por emendas parlamentares que fiz através do meu gabinete, na Alerj, além dos deputados Valdecy da Saúde e Marcelo Dino, que também destinaram emendas e com a execução garantida pela Prefeitura. Somadas, todas essas emendas, incluindo as que destinei, somam R$ 3.849.112,00.”, explicou Rafael Nobre.



Sobre os serviços que serão oferecidos, o prefeito Abraãozinho detalhou: “O novo espaço será um marco para a saúde da nossa população, oferecendo serviços especializados como Fisioterapia, RPG, Pilates, atendimento psicológico, Neurologista e um cuidado especial para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Um centro que trará mais dignidade e qualidade de vida para quem busca reabilitação e recuperação.”

Rafael Nobre fez questão de dizer que o momento é de gratidão por mais essa conquista. Aproveitou para agradecer novamente aos deputados estaduais parceiros na Alerj, igualmente pelo envio de emendas, ao deputado federal Ricardo Abrão (União-RJ) e a todos que se somaram para transformar essa ideia em uma melhoria concreta para a população.



Finalizando, o deputado Rafael Nobre ressaltou que a destinação dessas verbas para a construção e equipamentos da futura clínica de reabilitação de Nilópolis representam mais um esforço na sua trajetória de fortalecer a infraestrutura de saúde em Nilópolis, garantindo condições dignas e variadas de atendimento à população nilopolitana.