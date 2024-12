O homem foi preso pelos policiais militares do 20º BPM e conduzido para o registro da ocorrência na 57ª DP - Divulgação / 20º BPM

Publicado 03/12/2024 11:32 | Atualizado 03/12/2024 11:34

Nilópolis - Um homem foi preso pelos policiais militares do 20º BPM (Mesquita), pelo crime de lesão corporal, após esfaquear várias vezes sua esposa, no bairro Nossa Senhora de Fátima, na tarde desta segunda-feira (02), em Nilópolis. A vítima relatou que, após uma discussão com o marido, foi agredida com golpes de faca.



A mulher foi socorrida pelos vizinhos ao Hospital Geral de Nova Iguaçu (Posse) onde recebeu atendimento médico.

O acusado foi localizado no quintal da residência. Após a prisão, ele foi conduzido para o registro de ocorrência policial na 57ª DP (Nilópolis).