Nilópolis

Secretarias de Nilópolis se unem para fiscalizar descartes de resíduos irregulares e restos de obras

Encontro dos representantes do Meio Ambiente, Fundo Municipal do Meio Ambiente, Serviços Públicos, Segurança Pública e Chefia do Gabinete do Prefeito, aconteceu no Parque do Gericinó