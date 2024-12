Pacotinho recentemente dividiu o palco com o cantor Belo no aniversário de Nilópolis, sua cidade natal - Divulgação

Pacotinho recentemente dividiu o palco com o cantor Belo no aniversário de Nilópolis, sua cidade natalDivulgação

Publicado 04/12/2024 23:54

Nilópolis - Felipe Soares, mais conhecido como Pacotinho, lançará seu primeiro álbum, levando amor

através de letras que tocam o coração apaixonado de seus fãs. Além de sua carreira ao lado do grupo de pagode Chega Na Moral, Pacotinho tem singles de própria autoria e já encantou diversos corações.

‘PACOsession’ é o nome do primeiro projeto solo do cantor nilopolitano Pacotinho, que será lançado no próximo dia 13.

O álbum, que é descrito pelo cantor como um reflexo de suas emoções e vivências, promete emocionar os fãs e reúne faixas criadas com a participação de mc’s da Baixada, como Theaga, MvSant e Bieell. O projeto estará disponível em todas as plataformas digitais.

Segundo o cantor, cada faixa desse álbum saiu diretamente de seu coração. “Eu tenho muitas músicas escritas, gosto de compor meus sentimentos, eu optei por lançar um álbum com as músicas que eu considero que mais marcou a minha vida”, destaca. Os fãs podem esperar uma mistura única de estilos e sonoridades, já que as parcerias com Theaga, MvSant e Bieell trazem diferentes perspectivas e influências musicais para o projeto.

O álbum, é descrito pelo cantor como um reflexo de suas emoções e vivências, e reúne faixas criadas com a participação de mc?s da Baixada, como Theaga, MvSant e Bieell. Divulgação

Além das letras marcantes, ‘PACOsession’ vem carregado de identidade e emoção, refletindo a essência artística de Pacotinho. "Esse álbum é muito especial para mim. Cada faixa carrega um pedaço da minha história, e eu mal posso esperar para compartilhar isso com todos vocês", descreveu o cantor, que recentemente dividiu o palco com o cantor Belo no aniversário de Nilópolis, sua cidade natal.

Sobre a ocasião, o cantor declarou “eu nem sei descrever isso, ainda sinto como se fosse mentira (risos)”.

Pacotinho, que é um dos vocalistas do grupo de pagode Chega Na Moral, diz o quanto sua vida mudou após iniciar sua carreira na estrada junto aos seus parceiros de grupo. Essa vivência promete enriquecer ainda mais a experiência do ouvinte, garantindo um álbum diversificado e autêntico.

Além disso, ao longo desse início de sua carreira, já Pacotinho lançou diversos feats. Nas plataformas digitais um dos seus primeiros singles foi ‘Paciência”, que acumula mais de 4 mil reproduções no Spotify.

Pacotinho, que é um dos vocalistas do grupo de pagode Chega Na Moral, diz o quanto sua vida mudou após iniciar sua carreira na estrada junto aos seus parceiros de grupo. Divulgação

No dia 13 de dezembro de 2024, é a data para mergulhar no universo musical de Pacotinho. Prepare-se para ouvir canções que tocam a alma e celebram a arte da composição em sua forma mais pura. Fique ligado nas plataformas digitais e acompanhe Pacotinho nas redes sociais para mais novidades sobre o lançamento.