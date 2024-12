A ocorrência policial com as drogas apreendidas e o suspeito preso foi registrada na 57ª DP - Divulgação / 20º BPM

Nilópolis - Um suspeito foi preso pelos policiais militares do 20º BPM (Mesquita) com drogas e munições dentro de uma mochila, na noite desta sexta-feira (06), na Rua General Olímpio da Fonseca, próximo ao Morro do Brinquedo, no bairro Paiol de Pólvora, em Nilópolis.

Na ação, os agentes tiveram a atenção voltada para Alexandre Nunes Barros, que era do bairro de Olinda, também em Nilópolis. Na abordagem, os policiais militares do DPO Chatuba localizaram na mochila do suspeito: 06 munições intactas; uma réplica de arma de fogo; 28 pinos de cocaína; 28 pedras de crack; 15 trouxinhas de maconha; 01 rádio transmissor.

O suspeito que levaria as drogas para a Comunidade Ponte Azul, e todo o material apreendido, foi levado para o registro da ocorrência policial na 57ª DP (Nilópolis).