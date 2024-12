A motocicleta e o revólver apreendidos com o preso na Via Light - Divulgação / 20º BPM

Nilópolis – Um suspeito foi preso pelos policiais militares do 20º BPM (Mesquita), no final da noite desta sexta-feira (06), na Via Light, na altura do município de Nilópolis, no sentido Pavuna. Com Luiz Fernando Roleira da Silva Júnior, de 33 anos, os agentes apreenderam uma motocicleta roubada (BMW GS Azul Placa LUC6D64), um revólver calibre 38 e cinco munições.



O suspeito foi socorrido no Hospital Municipal Juscelino Kubitschek, já que no momento da abordagem dos policiais militares, o preso acabou caindo da motocicleta e teve algumas escoriações, ao tentar fugir.

A ocorrência policial foi registrada na 64ª DP (São João de Meriti).