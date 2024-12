O acusado procurou a delegacia relatando que havia sido vítima de um roubo de carga, porém os policiais civis desconfiaram da versão apresentada - Divulgação / PCERJ

Publicado 07/12/2024 16:41

Nilópolis - Policiais civis da 39ª DP (Pavuna) prenderam um homem, nesta sexta-feira (06), pela prática de crime de falsa comunicação de roubo e recuperaram uma carga de bebidas em um depósito em Nilópolis. De acordo com os agentes, o acusado procurou a delegacia relatando que havia sido vítima de um roubo de carga.

No entanto, o policial desconfiou da narrativa confusa e, ao ser questionado de forma mais incisiva, o autor acabou admitindo que desviou a carga e a vendeu para outra pessoa por um valor inferior ao real valor da mercadoria.



A carga, que valia cerca de R$ 14.500, foi vendida por R$ 12.500 em várias parcelas, sendo paga apenas uma delas, no valor de R$ 2.500. O comprador não sabia sobre o desvio da mercadoria.



No depósito, foram encontradas as mercadorias que foram apreendidas para entrega ao verdadeiro proprietário.