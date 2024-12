O Natal da Sorte acontecerá em Nilópolis até o dia 29 de dezembro - Divulgação

O Natal da Sorte acontecerá em Nilópolis até o dia 29 de dezembroDivulgação

Publicado 09/12/2024 23:51 | Atualizado 09/12/2024 23:53

Nilópolis - O Shopping Nilópolis Square preparou eventos especiais natalinos no mês de dezembro, no "Natal da Sorte", com uma programação especial de fim de ano, recheada de atrações imperdíveis, promoções incríveis e experiências inesquecíveis para toda a família. Durante o mês, o shopping se transforma em um verdadeiro cenário natalino, com decorações encantadoras e espaços instagramáveis que tornam suas compras ainda mais mágicas.

Natal da Sorte no Shopping Nilópolis Square vai até o dia 29/12 Divulgação



Uma das grandes atrações desta temporada é o Natal da Sorte, onde os clientes têm a chance de ganhar 5 bicicletas elétricas. Para participar, basta acumular R$ 150,00 em compras e garantir um número da sorte para o sorteio, que acontecerá no dia 28 de dezembro, com base no número da Loteria Federal. A promoção vai até o dia 26 de dezembro e, para qualquer dúvida, o público pode se dirigir à loja 114, no 1º piso, de segunda a sábado, das 13h às 19h. Uma das grandes atrações desta temporada é o Natal da Sorte, onde os clientes têm a chance de ganhar 5 bicicletas elétricas. Para participar, basta acumular R$ 150,00 em compras e garantir um número da sorte para o sorteio, que acontecerá no dia 28 de dezembro, com base no número da Loteria Federal. A promoção vai até o dia 26 de dezembro e, para qualquer dúvida, o público pode se dirigir à loja 114, no 1º piso, de segunda a sábado, das 13h às 19h.

Peça 3 Porquinhos Divulgação



Além disso, quem deseja registrar um momento especial com o bom velhinho, o Papai Noel está disponível para fotos no 2º piso, atrás da escada rolante, próximo à loja Casa & Vídeo. O atendimento ocorre de segunda a sábado, das 13h às 21h, e aos domingos e feriados, das 13h às 18h. Em datas especiais, como 14 e 21 de dezembro, o bom velhinho ficará disponível das 10h às 22h, e na véspera de Natal (24), das 9h às 17h. Os valores das fotos são acessíveis: R$ 14,00 para o tamanho 10x15cm e R$ 20,00 para o tamanho 15x21cm. Além disso, quem deseja registrar um momento especial com o bom velhinho, o Papai Noel está disponível para fotos no 2º piso, atrás da escada rolante, próximo à loja Casa & Vídeo. O atendimento ocorre de segunda a sábado, das 13h às 21h, e aos domingos e feriados, das 13h às 18h. Em datas especiais, como 14 e 21 de dezembro, o bom velhinho ficará disponível das 10h às 22h, e na véspera de Natal (24), das 9h às 17h. Os valores das fotos são acessíveis: R$ 14,00 para o tamanho 10x15cm e R$ 20,00 para o tamanho 15x21cm.

Peça "O Natal Encantado da Bela Adormecida" Divulgação



A magia do Natal também está presente em nossas apresentações musicais. Para os pequenos, o Clubinho Kids - Especial de Natal oferece diversas atividades divertidas e educativas. Entre elas, a Oficina de Personalização Meia do Papai Noel (14/12), além de peças teatrais como “Natal da Emília” (15/12), “O Natal Encantado da Bela Adormecida” (22/12) e “Os 3 Porquinhos” (28/12). No dia 29/12, será encenada a peça “Ano Novo de Novo”, trazendo a magia do Natal até os últimos dias do ano. A magia do Natal também está presente em nossas apresentações musicais. Para os pequenos, o Clubinho Kids - Especial de Natal oferece diversas atividades divertidas e educativas. Entre elas, a Oficina de Personalização Meia do Papai Noel (14/12), além de peças teatrais como “Natal da Emília” (15/12), “O Natal Encantado da Bela Adormecida” (22/12) e “Os 3 Porquinhos” (28/12). No dia 29/12, será encenada a peça “Ano Novo de Novo”, trazendo a magia do Natal até os últimos dias do ano.

"Natal da Emília" acontecerá no dia 15 de dezembro Divulgação



Horários especiais para facilitar compras e momentos de lazer

Show especial fim de ano com Bruno Fernandez Divulgação



Haverá horários especiais para facilitar compras e momentos de lazer, no domingo, 22 de dezembro, as lojas dos 1º e 2º pisos e a Praça de Alimentação estarão abertas das 09h às 21h. Na Véspera de Natal, 24 de dezembro, lojas e praça de alimentação funcionarão das 09h às 18h. Já na Véspera de Ano Novo, 31 de dezembro, lojas e praça de alimentação estarão abertas das 09h às 16h. Nos feriados de 25 de dezembro (Natal) e 1º de janeiro (Ano Novo), o shopping estará fechado, retornando às atividades normais no dia 02 de janeiro de 2025. Haverá horários especiais para facilitar compras e momentos de lazer, no domingo, 22 de dezembro, as lojas dos 1º e 2º pisos e a Praça de Alimentação estarão abertas das 09h às 21h. Na Véspera de Natal, 24 de dezembro, lojas e praça de alimentação funcionarão das 09h às 18h. Já na Véspera de Ano Novo, 31 de dezembro, lojas e praça de alimentação estarão abertas das 09h às 16h. Nos feriados de 25 de dezembro (Natal) e 1º de janeiro (Ano Novo), o shopping estará fechado, retornando às atividades normais no dia 02 de janeiro de 2025.

No dia 29/12, será encenada a peça "Ano Novo de Novo", trazendo a magia do Natal até os últimos dias do ano Divulgação



Programação especial natalina no dia 20, uma apresentação com o Grupo Segundo Plano, repertório musical dos melhores sucessos do Samba e Pagode, a partir das 19h, na nossa praça de alimentação. E no dia 27 de dezembro, um Show de fim de Ano , com o Artista Bruno Fernandez, ex-participante do The Voice Brasil, com o Show Brasilidade. Evento Gratuito. Programação especial natalina no dia 20, uma apresentação com o Grupo Segundo Plano, repertório musical dos melhores sucessos do Samba e Pagode, a partir das 19h, na nossa praça de alimentação. E no dia 27 de dezembro, um Show de fim de Ano , com o Artista Bruno Fernandez, ex-participante do The Voice Brasil, com o Show Brasilidade. Evento Gratuito.

Show Especial O Grupo Segundo Plano fará show no dia 20 de dezembro Divulgação



Serviço: Natal da Sorte 2024

Período: Até 29 de dezembro



Local: Shopping Nilópolis Square



Endereço: Rua Professor Alfredo Gonçalves Filgueiras, nº 100, Nilópolis – Centro Telefone: (21) 2792-0608