O secretário municipal de Trabalho, Dudu Amorim, na formatura dos adolescentes que participaram do Programa de Trabalho Protegido na Adolescência (PTPA)Divulgação / PMN

Publicado 12/12/2024 22:17

Nilópolis - O secretário de Trabalho de Nilópolis, Dudu Amorim, representou o prefeito Abraãozinho (PL), na formatura dos adolescentes que participaram do Programa de Trabalho Protegido na Adolescência (PTPA), nesta segunda-feira (09). A instituição ofereceu um curso de capacitação para o mercado de trabalho aos adolescentes que estão no ensino fundamental e médio. Esse é um dos programas da Fundação da Infância e Adolescência (FIA), com parceria organizacional e pedagógica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).



Dudu Amorim agora vai cadastrar os currículos dos ex-alunos do PTPA para que possam se candidatar a vagas de jovem aprendiz em empresas do próprio município e em outras cidades. E a própria FIA também tem parceiros conveniados ao PTPA onde eles têm a possibilidade de estagiar. O curso tem duração de três meses, e atende adolescentes a partir dos 16 até os 18 anos.



"O certificado de conclusão também pesa no momento em que eles querem se inscrever para estágios, como o Jovem Aprendiz e outros, tanto públicos quando privados", observou o secretário de Trabalho. "Eles saem prontos para o mercado de trabalho. Vamos caminhar esse pessoal para as empresas, para que conquistem o tão sonhado primeiro emprego”, concluiu Dudu Amorim.



Participaram também a representante da Secretaria Municipal de Educação, Mara Silva, a diretora do polo do PTPA Nilópolis, Denise Moraes, a gerente da FIA, Patrícia Ribeiro, professores e professoras.

As inscrições são realizadas no mês de março, para o primeiro semestre, e em julho, para o segundo semestre. Os interessados devem acompanhar as redes sociais da FIA.

O polo de Nilópolis fica no ginásio esportivo, ao lado do Centro de Eventos. O endereço é Rua José Martins, s/n, bairro Frigorífico.