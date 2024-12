Fraudadores estão usando e-mail falso como se fosse a Prefeitura de Nilópolis cobrando pagamento de taxas - Divulgação / PMN

Publicado 12/12/2024 22:40 | Atualizado 12/12/2024 22:40

Nilópolis - O Secretário de Fazenda de Nilópolis, Eduardo de Oliveira, alerta aos contribuintes para terem cuidado com golpes que estão sendo aplicados usando nomes de e-mails falsos alegando irregularidades no alvará de funcionamento. Ele foi avisado por empresários que receberam mensagens eletrônicas falsificadas.



"Até podemos enviar e-mails, mas sempre com o domínio da Prefeitura, ou seja, usando o @nilopolis.rj.gov.br . A Secretaria Municipal de Fazenda costuma mandar mensagens pelos endereços eletrônicos drd@nilopolis.rj.gov.br e dri@nilopolis.rj.gov.br , podendo ser enviado ainda, em relação aos débitos inscritos em dívida ativa, dos e-mails dda@nilopolis.rj.gov.br e parcelamento@nilopolis.rj.gov.br , listou Eduardo de Oliveira, recomendando que e-mails recebidos de outros endereços, referente a cobrança de créditos tributários ou não, sejam desconsiderados.



Outra forma de cobrança de débitos usada pela Secretaria Municipal de Fazenda é a carta de cobrança, que inclusive está sendo confeccionada e deve chegar ao endereço dos contribuintes na próxima semana já no modelo e-carta. Os Correios são responsáveis pela impressão, envelopamento e distribuição, o que será feito também com o IPTU de 2025.

Em caso de dúvida ao receber uma carta com o timbre da Secretaria Municipal de Fazenda, o contribuinte deve procurar a Secretaria, que fica na sede da Prefeitura. O endereço é Rua Pedro Alvares Cabral, 305, Centro.