Publicado 13/12/2024 15:17

Nilópolis - A Escola Técnica Estadual Nilópolis, vinculada à Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), realizou pela quarta vez a Feira Integrada de Representatividade, que reuniu toda a comunidade escolar e do entorno para celebrar a cultura negra. O evento foi realizado, na última semana, em alusão ao Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro.



A feira foi uma verdadeira festa cultural organizada pelos alunos do polo, unindo cursos de Qualificação Profissional e Técnicos. Os estudantes foram responsáveis pela ornamentação, recepção de convidados, preparo e serviço de salgados, doces e todos os alimentos e drinks não alcóolicos servidos no evento.

Para a professora Patrícia Monteiro, diretora da ETE Nilópolis, “falar sobre consciência negra é reconhecer que o racismo é um problema estrutural e, diante disso, as escolas e organizações precisam adotar uma postura institucional antirracista. Trabalhar o respeito, empatia e solidariedade com o próximo, independente de raça, etnia, gênero ou orientação sexual. É fazer compreender e aceitar que somos todos iguais, mesmo diante da diversidade. Deixo aqui uma frase do Pensador Gilberto Ângelo Begiato ‘Que sejamos voz dos que não tem voz e que nossos ouvidos estejam atentos aos gritos dos excluídos’”, concluiu a gestora.

Na programação, desfile de moda africana com peças confeccionadas por alunos do Técnico em Modelagem do Vestuário; comidas típicas preparadas por alunos do Técnico em Gastronomia e cursos profissionalizantes da área; apresentação de capoeira; roda de conversa sobre o tema; e apresentação da Escola de Samba Mirim do Instituto Beija-Flor.