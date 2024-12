A réplica de pistola apreendida pelos policiais militares do 20º BPM - Divulgação / PMERJ

A réplica de pistola apreendida pelos policiais militares do 20º BPMDivulgação / PMERJ

Publicado 14/12/2024 01:38

Nilópolis - Um criminoso foi preso em flagrante pelos policiais militares do 20º BPM (Mesquita), na tarde desta sexta-feira (13), após roubar passageiros de um ônibus na Via Light, na divisa dos municípios de Mesquita e Nilópolis. Com o preso, os agentes apreenderam uma réplica de pistola.

A ocorrência policial foi registrada na 53ª DP (Mesquita).