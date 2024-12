Este método visa promover a adoção, realizar a castração em massa, combater o abandono e maus tratos, cuidar dos cães e gatos que vivem nas ruas - Divulgação / PMN

Publicado 17/12/2024 22:24

Nilópolis - Para erradicar o sofrimento de animais em situação de vulnerabilidade, em Nilópolis, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em parceria com o Fundo Municipal, promoveu no último domingo (15) a segunda rodada de reuniões no Parque Natural Farid Abrão com os protetores de animais do município.



Inspirada nas práticas adotadas na Holanda, Turquia e na cidade de Curitiba (PR), Nilópolis criou a 'Causa do Amor aos Animais' com o Método Multi. Este método visa promover a adoção, realizar a castração em massa, combater o abandono e maus tratos, cuidar dos cães e gatos que vivem nas ruas, com a vacinação, a castração, a vermifugação e a alimentação, além também de conscientizar a sociedade através da Cidade Amiga dos Animais.



"Foi feito um projeto todo estudado e analisado profundamente para que a gente pudesse ter assertividade. Também vamos conectar todos os protetores da causa animal na ação conjunta, numa união para promover o bem. Pensar no bem e promover o bem na causa animal", destacou o secretário municipal de Meio Ambiente, Dean Senra.



Para fortalecer a rede de apoio aos animais em situação vulnerável, a campanha contará com a colaboração de voluntários amorosos, protetores, poder público, empresas parceiras, entidades não governamentais e entidades religiosas.



O presidente do Fundo Municipal de Meio Ambiente, Eduardo Maruche, apresentou o projeto e explicou sua importância. "Penso que esse encontro será um marco na busca de soluções para esses seres tão importantes da nossa trajetória, pois eles são terapêuticos e amigos fiéis. Muitos estudos para encontrar um planejamento capaz de colocar Nilópolis na vanguarda dessa causa tão importante. Olhamos os projetos de sucesso em outras cidades e países para servir de inspiração ao nosso propósito, que é ter uma cidade acolhedora".

O deputado federal Ricardo Abrão (União-RJ) e o deputado estadual Rafael Nobre (União Brasil) também participaram do encontro. Os parlamentares estão empenhados na causa animal. "Nós pedimos a eles que elaborassem um projeto, um plano para ter as ações de trabalho. Quando a gente assume um compromisso, a gente procura buscar realmente entregar realizações. E desde que começamos a olhar essa causa, é o que nós estamos fazendo" afirmou o deputado federal.



Ao final do evento, foi organizada a Gincana Caça Voluntários, que dividiu os participantes em seis equipes. O desafio busca incentivar a captação de novos voluntários para a causa. A equipe que conseguir o maior número de voluntários nos próximos três meses será homenageada no Hall da Fama da 'Causa do Amor aos Animais' 2024.



"A campanha Seja um Voluntário é muito importante para unir não só protetores, mas pessoas que amam os animais e que às vezes não sabem como ajudar. Hoje essa campanha consegue mostrar para essas pessoas que é possível salvar vidas de outra maneira. Se a gente se unir, a causa de amor aos animais vai salvar muitos deles", disse a Superintendente Municipal de Proteção Animal, Amanda Mello.