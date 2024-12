A feira, que ocorre mensalmente, realizou sua 22ª edição na última semana no Calçadão da Mirandela, batendo o recorde com 39 cães e gatos adotados - Divulgação / PMN

Publicado 17/12/2024 17:24

Nilópolis - Mudar a história de um animal de estimação com a adoção é um ato de amor. Em Nilópolis, 211 pets ganharam um novo lar este ano. A feira, que ocorre mensalmente, realizou sua 22ª edição na última semana, no Calçadão da Mirandela, batendo o recorde com 39 cães e gatos adotados.



Conscientizar a população sobre a importância da adoção está entre os objetivos traçados pelos protetores de animais do município. A Superintendente Municipal de Proteção Animal, Amanda Mello, comemorou os resultados de um processo que não foi fácil.

Os interessados em doar podem acompanhar as próximas datas da ação pelas redes sociais da Prefeitura Divulgação / PMN



"A organização da feira de adoção foi um desafio no início, uma responsabilidade onde estamos lidando com vidas preciosas. Fechamos o ano com chave de ouro, porque conseguimos transformar a vida desses animais e isso não tem preço. Estou muito feliz com o resultado positivo deste ano", disse Amanda Mello, ao garantir que em 2025 haverá muitas mudanças para melhorar ainda mais o projeto.



Para a realização do cadastro para adoção, Amanda explicou que é necessário que o animal esteja dentro dos critérios. "Eu entro em contato confirmando o cadastro, a pessoa leva o animal para a feira. Se ele estiver sem pulga, sem carrapato, sem machucado e aparentemente sadio, o animal participa."



A Superintendência Municipal de Proteção Animal comemorou os resultados Divulgação / PMN



Campanha de doação



Os protetores de animais estão recebendo doações de ração, caminha, sachês ou outros itens para os pets nas feiras. Os interessados em doar podem acompanhar as próximas datas da ação pelas redes sociais da Prefeitura.



O abandono de animais é crime e está previsto no Código Penal Brasileiro, com pena de seis meses a dois anos de prisão, além de multa a ser estabelecida pela Justiça.