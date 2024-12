A Casa do Papai Noel abre todos os dias até 24 de dezembro. De segunda a sábado, das 15h às 19h, e no domingo, das 9h às 13h - Divulgação / PMN

Publicado 19/12/2024 17:16

Nilópolis - Dono de uma oficina de bicicletas no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Nilópolis, Robson Teixeira de Jesus, finalmente tirou uma foto com Papai Noel, um sonho de criança que agora conseguiu realizar. Ele e a filha Mariana, de 5 anos, aguardavam desde as 14h10, e foram os primeiros a falar com o 'Bom Velhinho' na Casa do Papai Noel, inaugurada no Calçadão da Mirandela, no Centro, pela Prefeitura de Nilópolis, com a coordenação da Secretaria Municipal de Cultura, na tarde desta segunda-feira (16).



Papai Noel, Mamãe Noel e os duendes recebiam as crianças dentro do espaço que conta com uma mesa de jantar posta com pratos, guardanapos, talheres, a cadeira onde ele atende a gurizada; uma mesa de centro que está acompanhada de uma poltrona, a árvore de Natal, ursinhos; uma estante com mini parque e rinque de patinação e uma cristaleira com mais decorações natalinas. Do lado de fora, há um quintal com trenós e renas. A casinha abre todos os dias até 24 de dezembro. De segunda a sábado, das 15h às 19h, e no domingo, das 9h às 13h.



"Teremos atrações artísticas durante esses dias, com performances e interpretação de poesias. O nosso tema é 'Um Amor de Natal'. Queremos reforçar a importância desse sentimento na vida das pessoas, principalmente nessa época do ano. Chega de intolerância, de falta de conversa", afirmou o secretário de Cultura, Antônio Carlos Costa. Ele agradeceu a parceria da Secretaria Municipal de Segurança, que designou guardas municipais e uma equipe do Segurança Presente para ficar nas imediações.



Anthony Gabriel, 3 anos, deixou um pouco a timidez de lado e tirou sua foto com Papai Noel. A mãe Gabriela Correia passou pelo calçadão e viu que estavam montando o cenário. " Isso é muito bom porque distrai as crianças", salientou ela, que trabalha como operadora de caixa no bairro do Cabral, onde moram.



Os irmãos Maria Helena, 3 anos, e João Gabriel, 7 anos, passaram pelo lugar depois de terem ido ao shopping da cidade assistir Moana e lancharem hambúrger, batata fritas e refrigerante. Foram comemorar com a mãe, a cuidadora de idosos Ana Carolina Pereira, 23 anos, porque João Gabriel, que estava de uniforme, passou para o terceiro ano na Escola Municipal Jorge Mkhail Jarjous, no Centro.

João e a irmã já ganharam o presente de Natal antecipado. O menino pediu luvas e um saco para treinar boxe, enquanto a irmã quis uma banheira com vários acessórios para suas bonecas. " Digo a eles que como foram obedientes, o Papai Noel deu o dinheiro para eu comprar os presentes", explicou Ana Carolina.



Do lado de fora, ao lado do quintal, a equipe instalou várias mesas e cadeiras para a garotada participar das oficinas de pintura e desenho, enquanto distribuem guloseimas e as crianças ouvem músicas de Natal.