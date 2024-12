A cerimônia de diplomação acontece antes da posse oficial, em 01 de janeiro de 2025, no IFRJ Nilópolis - Mateus Carvalho / PMN

Publicado 19/12/2024 16:48

Nilópolis - A Câmara Municipal de Nilópolis foi palco da diplomação do prefeito reeleito Abraãozinho (PL), do vice-prefeito eleito Alvinho (PP) e dos 12 vereadores eleitos para o novo mandato que começará em 2025. A cerimônia, conduzida pelo juiz eleitoral Leandro Loyola de Abreu, da 201ª Zona Eleitoral de Nilópolis, oficializou a vitória dos candidatos. Também compuseram a mesa de autoridades o atual presidente da Câmara Municipal, vereador Zé Ribeiro, e a presidente da 24ª Subseção da OAB, Fátima Pfaltzgraff.

Reeleito com 56,7% dos votos válidos, Abraãozinho agradeceu a população e reforçou o compromisso de continuar o trabalho iniciado em seu primeiro mandato. “É uma grande alegria receber esse diploma para o meu segundo mandato como prefeito, e quero expressar minha gratidão ao povo nilopolitano que, por mais uma vez, confiou no nosso grupo de trabalho!”, disse. Além do segundo diploma como chefe do Executivo, ele já recebeu outros quatro como vereador.

Para o próximo ciclo do Legislativo, foram diplomados os vereadores Leandro Hungria (PL), Alexandre Nobre (UNIÃO), Esmar França (REPUBLICANOS), Flavio Vergueiro (REPUBLICANOS), Binho do Maurinho (PP), Farrusquinha (PRD), Jorginho Scalise (PL), Rafael Regis (PP), Mauricinho Geber (PRD), Cristiane Ribeiro (MDB), Armando Paiano (UNIÃO) e Jorjão (REDE).

A cerimônia de diplomação é o passo final antes da posse oficial, que acontecerá em 01 de janeiro de 2025, no IFRJ Nilópolis.