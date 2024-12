A inscrição deverá ser feita através do site: www.nilopoliseduca.com.br/central-de-vagas - Antonio Assumpção / PMN

Publicado 18/12/2024 23:21 | Atualizado 18/12/2024 23:23

Nilópolis - A pré-matrícula da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede municipal de ensino de Nilópolis, terminará nesta sexta-feira (20). A inscrição da primeira fase da pré-matrícula deverá ser feita através do site: https://www.nilopoliseduca.com.br/central-de-vagas

No ato da inscrição, os alunos devem indicar se enquadram em algum dos critérios preferenciais de ordem classificatória para matrícula. Dentre os critérios estão residir no município de Nilópolis e ter irmãos matriculados na mesma unidade escolar.

Os resultados serão divulgados no dia 7 de janeiro pelo site www.nilopoliseduca.com.br/central-de-vagas . A confirmação de matrícula da primeira fase será feita na unidade escolar escolhida no período de 8 a 15 de janeiro. O responsável terá que apresentar a documentação solicitada no regulamento da unidade escolar selecionada.