Publicado 19/12/2024 17:02 | Atualizado 19/12/2024 18:48

Nilópolis - Dois agentes da Defesa Civil e duas assistentes sociais participaram de uma Operação Simulada de Chuvas Intensas, no Centro de Operações do Governo do Estado, na região central do Rio de Janeiro. Promovido pela Secretaria de Estado de Defesa Civil, por meio da Regional Baixada Fluminense, o evento durou três dias, no final de novembro.

No treinamento, eles aprenderam como preencher o plano de trabalho de cada cidade e enviar as informações corretamente para o Sistema de Informação de Desastres (S2ID), responsável por abastecer o Sistema Nacional de Defesa Civil. Além de Nilópolis, esta regional conta com Mesquita, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Duque de Caxias, Guapimirim e Magé.

"Eu já sabia como trabalhar com o S2ID, mas foi uma novidade para o outro agente da Defesa Civil, Carlos Eduardo Vicente, e para as funcionárias do Desenvolvimento Social, Nicole Coelho e Rafaelle Teixeira", afirmou o servidor da Defesa Civil Marcelo Assis, acrescentando que tudo visava a preparação para as chuvas do próximo verão.

