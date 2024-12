Os correios serão responsáveis pelo envio da correspondência, que dessa vez será uma e-carta e não mais um carnê - Divulgação / PMN

Os correios serão responsáveis pelo envio da correspondência, que dessa vez será uma e-carta e não mais um carnêDivulgação / PMN

Publicado 20/12/2024 00:14 | Atualizado 20/12/2024 00:14





Quem não conseguir quitar em janeiro poderá pagar o imposto com desconto de 5% até 28 de fevereiro. Os contribuintes que não têm condições de pagar o IPTU em cota única vão ter a opção de pagamento em 10 vezes, entre os meses de março à dezembro, com vencimento da primeira parcela no dia 10/03 e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes, mas se a data cair em final de semana ou feriado o vencimento fica para o primeiro dia útil posterior, cabendo destacar que as opções de parcelamento também estarão no e-carta.



Pela internet



Caso não tenha recebido o seu IPTU na própria residência o morador poderá baixa-lo pelo site da Prefeitura de Nilópolis ( Nilópolis - Seguindo o exemplo de outros municípios, Nilópolis começará em 2025 a disponibilizar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para seus contribuintes utilizando o sistema e-carta (parecido com um boleto) em vez dos carnês tradicionais. A medida vai significar economia de custos, respeito ao meio ambiente com a diminuição no uso de papel e maior praticidade quanto a impressão, envelopamento e distribuição. Os contribuintes devem começar a receber a e-carta a partir da primeira semana de janeiro do próximo ano e terão até 31 de janeiro para efetuar o pagamento em cota única do IPTU com 10% de desconto.Quem não conseguir quitar em janeiro poderá pagar o imposto com desconto de 5% até 28 de fevereiro. Os contribuintes que não têm condições de pagar o IPTU em cota única vão ter a opção de pagamento em 10 vezes, entre os meses de março à dezembro, com vencimento da primeira parcela no dia 10/03 e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes, mas se a data cair em final de semana ou feriado o vencimento fica para o primeiro dia útil posterior, cabendo destacar que as opções de parcelamento também estarão no e-carta.Caso não tenha recebido o seu IPTU na própria residência o morador poderá baixa-lo pelo site da Prefeitura de Nilópolis ( www.nilopolis.rj.gov.br ), tendo ainda a possibilidade de solicitar a emissão de segunda via do boleto do IPTU no Departamento de Rendas Imobiliárias (DRI), no térreo do prédio da Prefeitura.

O contribuinte poderá realizar o pagamento de seu imposto via internet, pelo site do banco que possua conta, nas casas lotéricas e nos mais diversos meios físicos e digitais disponibilizados pelas Instituições Financeiras. O IPTU é uma das principais fontes de arrecadação do executivo municipal, que tem 56 mil contribuintes cadastrados na Secretaria Municipal de Fazenda.



"A receita proveniente do pagamento do IPTU permite ao município entregar serviços aos munícipes, com parte desse recurso destinado à saúde e à educação, além de obras em ruas e praças, entre outras", listou Eduardo de Oliveira, Secretário de Fazenda.



Ele afirmou ainda que há imóveis com cadastro incompleto ou desatualizado, por este motivo, é importante que contribuintes nesta situação aproveitem a oportunidade para atualizar suas informações pelo e-mail dri@nilopolis.rj.gov.br, indicando a inscrição do imóvel, o CPF ou CNPJ, um número de telefone com o aplicativo de mensagens WhatsApp e um endereço de e-mail válido. Ou pessoalmente no próprio Departamento de Receitas Imobiliárias (DRI), localizado no primeiro andar da Prefeitura.