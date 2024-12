Secretários e membros do Fórum Fluminense de Secretários e Gestores do Trabalho (FORTRAB) discutiram sobre as estratégias de geração de emprego e renda - Divulgação / PMN

Publicado 20/12/2024 00:16

Nilópolis - Na última semana, foi entregue a Carta do Fórum Fluminense de Secretários e Gestores do Trabalho ao Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, na sede do Ministério do Trabalho. Secretários e membros do Fórum Fluminense de Secretários e Gestores do Trabalho (FORTRAB) discutiram sobre as estratégias de geração de emprego e renda.



Durante o evento foi apresentada a carta com temas considerados fundamentais para o avanço na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. São eles: a desburocratização dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), a qualificação profissional, a flexibilização para instalação dos postos Sine em municípios, o Expo Trabalho em todo o estado e o diálogo permanente entre o Ministério do Trabalho e Emprego com o FORTRAB.



O FORTRAB atua na defesa da ampliação de empregos e na construção de políticas públicas que promovam a inclusão social e o trabalho digno. O evento uniu os entes da federação para superar os desafios e criar oportunidades para que todos os brasileiros possam, com seu trabalho, garantir o seu sustento e o de suas famílias.



O evento foi conduzido pelo mestre de cerimônias Antônio Carlos, secretário de Cultura de Nilópolis. A mesa de abertura foi composta pelo presidente do FORTRAB e secretário de Emprego de Nilópolis, Eduardo Amorim; o superintendente do Ministério do Trabalho no Rio de Janeiro, Alex Bolsas; o secretário estadual do Trabalho do RJ, Felipinho Ravis; o vice-presidente do FORTRAB e secretário de Trabalho de Seropédica, Nelson Matos; o superintendente do CIEE, Luiz Coppola; o secretário nacional de Economia Solidária, Gilberto Carvalho; e o secretário de Qualificação Profissional do Ministério do Trabalho, Magno Lavini.

O ministro Luiz Marinho destacou o crescimento econômico do país e os esforços para aproximar o Brasil do pleno emprego, mas também alertou para a alta rotatividade no mercado. “Geramos R$ 3,6 milhões de empregos do ano passado até outubro deste ano. A economia está indo bem, mas precisamos qualificar e acolher melhor os trabalhadores, oferecendo condições dignas. Precisamos pensar em alternativas que valorizem a qualidade de vida das pessoas."



O secretário de Trabalho de Nilópolis, Dudu Amorim, destacou que o Fórum é como uma ponte entre os municípios e o governo Federal e Estadual. Ele ressaltou que as cidades do interior enfrentam desafios particulares, como a ausência de unidades do Sistema Nacional de Emprego (SINE). "Muitas cidades pequenas, como Cardoso Moreira, carecem de um SINE, o que dificulta o acesso às vagas disponíveis em regiões próximas, como Macaé. Uma das nossas principais reivindicações é o investimento do FAT para ampliar a presença do SINE, além da desburocratização no repasse de recursos e a criação de programas de qualificação profissional que atendam às especificidades de cada município."