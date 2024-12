No Campus Nilópolis, no bairro Frigorífico, é ofertado o Curso de Manutenção e Suporte em Informática - Divulgação / IFRJ Nilópolis

Publicado 27/12/2024 23:46

Rio - O Instituto Federal de Educação do Rio de Janeiro (IFRJ) está com inscrições abertas para Cursos de Educação de Jovens e Adultos (EJA), integrados à Educação Profissional, para o primeiro semestre de 2025. O período de inscrição será desta sexta-feira (27) até o dia 31 de janeiro de 2025. Não haverá cobrança de taxa de inscrição. No Campus Nilópolis, no bairro Frigorífico, é ofertado o curso de Manutenção e Suporte em Informática.

São 227 vagas em cursos técnicos integrados ao ensino médio nos campus de Duque de Caxias, Nilópolis, Niterói, Pinheiral, Rio de Janeiro e São Gonçalo. O processo seletivo será realizado exclusivamente mediante Sorteio Público Eletrônico.

O presente processo seletivo está aberto a jovens e adultos que tenham concluído o Ensino Fundamental, que desejam cursar o ensino médio integrado a uma formação profissional e que tenham, na data da matrícula, a idade mínima de 18 anos completos.