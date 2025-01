O evento contou com uma vasta e diversa programação, que incluiu o curso de extensão sobre gênero e diversidade sexual, além da produção de conteúdos audiovisuais - Divulgação / IFRJ Nilópolis

Publicado 02/01/2025 16:09

Nilópolis - O Dia da Visibilidade LGBTQIAPN+ é uma iniciativa que surgiu em 2016 por meio de uma proposta estudantil e rapidamente se tornou uma tradição no Campus Nilópolis do Instituto Federal de Educação (IFRJ). Desde então, o evento tem sido um espaço vital para promover o respeito e a aceitação das identidades de gênero e orientações sexuais, desafiando preconceitos e contribuindo para a construção de uma comunidade mais inclusiva.



O evento, realizado no último mês de dezembro, é voltado a um público diverso, abrangendo tanto a comunidade interna quanto a externa. Entre os participantes esperados, destacam-se estudantes, servidores(as), e membros da comunidade interessados em debater e promover a inclusão e o respeito à diversidade.



Segundo os organizadores, o VI Dia da Visibilidade LGBTQIAPN+ do IFRJ Nilópolis se consolida como um evento de grande importância para a comunidade LGBTQIAPN+, promovendo atividades que incentivam a conscientização, o respeito e a aceitação das identidades de gênero e orientações sexuais, desafiando preconceitos e contribuindo para a construção de uma comunidade mais inclusiva.

Outro momento muito emblemático foi a Roda de Conversa sobre cotas trans na universidade,destacando conquistas e desafios para ampliar a inclusão no ensino superior Divulgação / IFRJ Nilópolis



Com uma programação vasta, o evento contou com uma vasta e diversa programação, que incluiu o curso de extensão sobre gênero e diversidade sexual, além da produção de conteúdos audiovisuais voltados à educação inclusiva e palestras que reuniram lideranças de diferentes áreas, promovendo discussões sobre interseccionalidade,ativismo e direitos LGBTQIAPN+



Um dos pontos altos do evento ficou por conta do Cineclube Ankito, com exibição de filmes que retratam vivências e resistências, seguidos de debates com cineastas e ativistas.



Os resultados alcançados foram expressivos, com alta adesão dos discentes, feedbacks positivos sobre o conteúdo abordado e fortalecimento das conexões entre estudantes, docentes e a comunidade acadêmica em geral. A repercussão do evento demonstra que, ao estimular debates, desperta-se novos entendimentos e contribui-se para a desmistificação de temas ainda pouco abordados e discutidos no meio acadêmico, na busca da quebra de tabus, do incentivo à inclusão, o respeito à diversidade e a construção de uma sociedade mais justa e igualitária e o sucesso de público demonstra que o trabalho já está surtindo o efeito esperado.



A Capitu, estudante do curso técnico em Química, disse: “Nosso campus é uma escola negra, uma escola de mulheres, uma escola de pessoas trans, e deve continuar sendo assim. Eventos como esse reafirmam a existência e a importância dessas pessoas no ambiente acadêmico e em Nilópolis como um todo, reforçando a diversidade da Baixada Fluminense”.

O Diretor-Geral do IFRJ Nilópolis, Thiago Matos Pinto, participou do evento VI Dia da Visibilidade LGBTQIAPN+ Divulgação / IFRJ Nilópolis



Já Debrá, estudante de Produção Cultural, disse: "Realizar uma ocupação LGBTQIAPN+ em Nilópolis, com uma programação que aborda todas as lutas LGBTQIAPN+, incluindo o debate sobre cotas para pessoas trans, é extremamente relevante. Ao longo do projeto, construímos um curso de extensão que alcançou mais de 400 inscrições, formando uma turma com mais de 70 pessoas de diferentes partes do país. Esse curso abordou, de forma histórica, as lutas da população LGBTQIAPN+ e os avanços necessários no Brasil. Além disso, estamos produzindo um podcast que trata da educação voltada para a população LGBTQIAPN+, por um edital interno do IFRJ, campus Nilópolis, mostrando que ainda há muito a avançar".