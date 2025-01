Ação dos policiais militares do Proeis Nilópolis aconteceu no limite dos municípios de Nilópolis e Mesquita - Divulgação / Proeis Nilópolis

Ação dos policiais militares do Proeis Nilópolis aconteceu no limite dos municípios de Nilópolis e MesquitaDivulgação / Proeis Nilópolis

Publicado 02/01/2025 12:04 | Atualizado 02/01/2025 12:07

Nilópolis - Um homem foi preso e um menor foi apreendido, em flagrante, pelos policiais militares do 20º BPM (Mesquita), do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) Nilópolis, na manhã desta quinta-feira (02), na Avenida Getúlio Moura, no limite entre o município de Nilópolis e o bairro de Edson Passos, em Mesquita. Com a dupla, os agentes apreenderam um fone de ouvido e uma bicicleta, roubados de dois moradores, utilizando uma faca.

Um terceiro participante dos roubos conseguiu fugir.

A ocorrência policial foi registrada na 57ª DP (Nilópolis).