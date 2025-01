Em seu discurso, o prefeito Abraãozinho se emocionou ao lembrar legado do pai, Miguel Abraão, e renovou compromisso com povo nilopolitano - Mateus Carvalho e Leandra Marcô / PMN

Publicado 01/01/2025 23:00 | Atualizado 01/01/2025 23:23

Nilópolis - “Renovo meu compromisso de governo que é cuidar das pessoas. Quero ser um prefeito melhor a cada dia para os nilopolitanos. Unidos, podemos realizar feitos incríveis”, afirmou o prefeito de Nilópolis, Abraãozinho (PL), em seu discurso, ao tomar posse em seu segundo mandato, nesta quarta-feira (01), no auditório do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFRJ), campus Nilópolis.

A cerimônia, presidida pelo vereador eleito com mais idade, Jorge Moreira, o Jorjão, também empossou o vice-prefeito, Alvinho e os 12 vereadores eleitos.



“Entendo que a vida pública não é fácil. Aprendi acompanhando meu pai, Miguel Abraão pelas ruas de Nilópolis. Fui eleito quatro vezes vereador e reeleito prefeito, nem nos meus melhores sonhos poderia imaginar uma vida pública tão vitoriosa”, salientou Abraãozinho, agradecendo ao deputado federal Ricardo Abrão, ao deputado estadual Rafael Nobre e aos funcionários públicos municipais.

O vice-prefeito Alvinho, com a voz embargada durante quase toda sua fala, também tomou posse no Campus IFRJ Nilópolis Mateus Carvalho e Leandra Marcô / PMN

Abraãozinho também demonstrou reconhecimento ao trabalho da vice-prefeita, professora Flávia, também secretária de Educação em seu primeiro mandato, e ao governador Cláudio Castro. “Ele investiu em obras na cidade que jamais, com nosso orçamento, teríamos condições de realizar”.Ele parabenizou os vereadores eleitos, agradeceu o apoio dos familiares e, especialmente, da esposa Camila e dos filhos Miguel e Marlene, que têm os nomes dos avós paternos. Em seguida, tomou posse o vice-prefeito Alvinho, que subiu à tribuna tendo ao lado o neto José Lucas.Alvinho, com a voz embargada durante quase toda sua fala, também mostrou gratidão a Deus, a Nossa Senhora Aparecida, a quem pediu que abençoe toda Nilópolis, e aos familiares, amigos e apoiadores. Tanto o prefeito quanto o vice-prefeito lembraram a importância do trabalho de Farid Abrão e do apoio de Anísio David, tio de Abraãozinho e amigo de Alvinho.“Quero salientar um princípio da democracia: todo poder emana do povo e por ele deve ser exercido. Vamos juntos trabalhar por uma cidade mais justa e acolhedora para todos”, conclamou Alvinho.Representante do governador Cláudio Castro na mesa do evento, o subsecretário de Estado de Gabinete do Governador, Rodrigo de Castro afirmou que o governador assegurou que a cidade pode continuar a contar com seu apoio. “Cláudio Castro tem um olhar sensível para o interior do Estado, principalmente a Baixada Fluminense”, salientou. “ Ele quer ajudar nas questões referentes à saúde e na transformação do Parque do Gericinó em um local cada vez mais relacionado às áreas de meio ambiente, turismo e esporte”.