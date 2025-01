Nilópolis

PMs do Proeis Nilópolis prendem suspeito e apreende menor com bicicleta e fone de ouvido roubados

Dupla foi presa pelos policiais militares do Proeis do 20º BPM, nesta quinta-feira (02), na Avenida Getúlio Moura, no limite entre o município de Nilópolis e Edson Passos