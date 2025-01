Policial militar do 20º BPM com a motocicleta roubada recuperada - Divulgação / PMERJ

Publicado 04/01/2025 22:14 | Atualizado 04/01/2025 22:15

Nilópolis - Dois suspeitos foram presos pelos policiais militares do 20º BPM (Mesquita), neste sábado (04), com uma motocicleta roubada, no bairro Édson Passos, no limite entre os municípios de Mesquita e Nilópolis.

A ocorrência policial foi registrada na 53ª DP (Mesquita).