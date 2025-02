O telefone celular roubado e a réplica de pistola apreendida com a dupla presa em Nilópolis - Divulgação / PMN

O telefone celular roubado e a réplica de pistola apreendida com a dupla presa em NilópolisDivulgação / PMN

Publicado 11/02/2025 21:59 | Atualizado 11/02/2025 22:01

Nilópolis - Um assaltante foi preso e um menor foi apreendido, nesta terça-feira (11), em operação conjunta de integração da Secretaria de Segurança de Nilópolis (Guardas Civis Municipais), com policiais civis da 57ª DP (Nilópolis) e policiais militares do Programa Segurança Presente. A dupla estava praticando roubos no município.

A dupla presa na chegada a 57ª DP para o registro da ocorrência policial Divulgação / PMN

Pedro Henrique Araújo da Silva, 18 Anos, e o menor D M S, 15 Anos, roubaram uma motocicleta nas proximidades de Madureira, na Zona Norte do Rio de Janeiro, e se deslocaram para Nilópolis para efetuarem novos roubos. Porém, ao chegarem no município nilopolitano, se depararam com a ação integrada das policias Civil e Militar, da SEMSEG (Guardas Civis Municipais) e do Segurança Presente de Nilópolis. Pedro Henrique Araújo da Silva, 18 Anos, e o menor D M S, 15 Anos, roubaram uma motocicleta nas proximidades de Madureira, na Zona Norte do Rio de Janeiro, e se deslocaram para Nilópolis para efetuarem novos roubos. Porém, ao chegarem no município nilopolitano, se depararam com a ação integrada das policias Civil e Militar, da SEMSEG (Guardas Civis Municipais) e do Segurança Presente de Nilópolis.

A operação conjunta de Integração da SEMSEG de Nilópolis com equipes da 57ª DP e policiais militares Segurança Presente prenderam a dupla de assaltantes Divulgação / PMN



A dupla foi presa em flagrante com uma motocicleta roubada, um aparelho celular roubado e uma réplica de pistola.

A dupla foi presa em flagrante com uma motocicleta roubada, um aparelho celular roubado e uma réplica de pistola.

A motocicleta roubada apreendida na operação conjunta Divulgação / PMN

A ocorrência policial foi registrada na 57ª DP (Nilópolis).