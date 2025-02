O homem detido pelos guardas civis municipais pelo furto de cabos de telefonia na chegada para o registro da ocorrência na 54ª DP - Divulgação / GCM-PMN

Publicado 09/02/2025 12:39

Nilópolis – Um homem foi detido pelos guardas civis municipais de Nilópolis, na madrugada deste domingo (09), por furto de 20 metros de cabos de telefonia. Daniel Fernando Miranda Crispim, 31 anos, foi detido após entrar correndo no Hospital Municipal Juscelino Kubitschek, no Centro, na tentativa de se esconder de populares que o perseguiam, depois de ser flagrado enrolando os cabos furtados na Rua Maria da Conceição esquina com Rua Alberto Teixeira da Cunha. Ele ainda tinha uma serra usada para a prática do crime.

Os cabos de telefonia apreendido pelos guardas civis municipais com o homem detido foram levados para o registro da ocorrência na 57ª DP Divulgação / GCM-PMN

Um mulher, identificada por Daniel, como, Gabriela de Souza Meireles, que também teria participado do furto, conseguiu fugir do hospital. A dupla era oriunda do bairro Chatuba, em Mesquita.

Daniel Fernando Miranda Crispim foi detido pelos guardas civis municipais pelo furto de cabos de telefonia Divulgação / GCM-PMN

A ocorrência policial foi encaminhada pelos guardas civis municipais para 57ª DP (Nilópolis), e posteriormente para central de flagrantes, em Belford Roxo na 54ª DP, onde foi constatado que Gabriela já teria anotação criminal e Daniel também, pelo crime de tráfico de drogas, e agora preso por furto.