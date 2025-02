Feirinha de bijuterias, moda, produtos orgânicos, venda de artesanato, plantas e produtos para jardinagem; lanches e bebidas, comercializadas nos quiosques, fazem parte do evento - Divulgação / PMN

Publicado 07/02/2025 10:03

Nilópolis - Rio 40 graus, diz a letra cantada por Fernanda Abreu. Pois, nesse domingo (09), para fugir um pouco do calor, o nilopolitano tem como opção o Parque Natural Municipal do Gericinó Prefeito Farid Abrão, no bairro Manoel Reis, em Nilópolis, que abre às 6h e fecha às 17h. Depois de uma parada, o local receberá mais uma edição do Arte na Natureza.

Feirinha de bijuterias, moda de reuso, produtos orgânicos, venda de artesanato, plantas e produtos para jardinagem; além de lanches e bebidas, comercializadas nos quiosques, fazem parte do evento.

Quem procura uma integração maior com o meio ambiente também pode caminhar, correr, andar de bicicleta ou participar da aula de zumba do professor Marquinhos, às 9h.

Há ainda quadra para jogos e quiosques para compra de roupas de malhação, carrinhos com controle remoto para as crianças menores passearem com o acompanhamento de pais e responsáveis.

Ao final, se a pessoa se sentir cansada ou dolorida, pode parar na tenda de Sérgio Sapê, conhecido como massagista do trem, e fazer uma massagem a partir de R$ 10.

O endereço é rua Alberto Teixeira da Cunha, 1880, bairro Manoel Reis.