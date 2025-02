As aulas na rede municipal de ensino de Nilópolis retornaram nesta quarta-feira (05) - Divulgação / PMN

Publicado 05/02/2025 20:04

Nilópolis - O resultado da 2ª fase de pré-matrícula para a rede municipal de ensino de Nilópolis já está disponível. A matrícula deve ser confirmada na unidade escolar selecionada até o dia 12 de fevereiro. As aulas na rede municipal de ensino nilopolitana retornaram nesta quarta-feira (05).

São necessários os seguintes documentos: certidão de nascimento, pasta modelo 17, declaração de transferência (caso haja), caderneta de vacinação (xerox), cartão do NIS (crianças de 0 a 48 meses - xerox), CPF do aluno (xerox), duas fotos 3x4, carteira do SUS (xerox), CPF do responsável, Identidade do responsável (xerox) e comprovante de residência de Nilópolis no nome dos responsáveis.