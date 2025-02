Dados da plataforma Retratos Regionais mostram que Nilópolis fechou o ano com menos 203 vagas de empregos - Divulgação / PMN

Dados da plataforma Retratos Regionais mostram que Nilópolis fechou o ano com menos 203 vagas de empregosDivulgação / PMN

Publicado 03/02/2025 16:08 | Atualizado 03/02/2025 16:09

Nilópolis - Levantamento feito pela Firjan, com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), mostra que o município de Nilópolis apresentou saldo negativo na geração de empregos em 2024. Na Baixada Fluminense, além da cidade nilopolitana (-203), apresentaram saldos negativos, Magé (0), São João de Meriti (-733) e Mesquita (-255).

Duque de Caxias foi o município que mais gerou empregos na Baixada Fluminense, em 2024. Com a oferta de 7.835 novas vagas ao longo do ano passado, o município caxiense registrou um aumento em relação a 2023, quando foram computadas 4.139 contratações. De acordo com os dados da plataforma Retratos Regionais, o setor de Serviço (+3.459) foi o que mais abriu postos de trabalho. O Comércio (+1.788), a Construção (+1.311) e a Indústria (+1.276) também tiveram saldo positivo. A Agropecuária teve saldo negativo.



A cidade de Nova Iguaçu também se destacou no saldo de novos empregos, tendo ofertado 4.816 postos de trabalho ao longo do ano passado. Pela região, a maioria dos municípios fechou o ano com saldo positivo: Seropédica (+3.774), Paracambi (+1.288), Itaguaí (+540), Queimados (+444), Guapimirim (+423), Belford Roxo (+311), Japeri (+276), Mangaratiba (+215).



Pelo estado do Rio criou mais de 145 mil postos de trabalho em 2024



A análise da Firjan mostra que o mercado de trabalho fluminense registrou a criação de 145.240 empregos formais em 2024 - o segundo melhor resultado do país. Na comparação com 2023, quando foram abertas mais de 154 mil vagas, houve redução de 5,8% no saldo de postos de trabalho no estado.

“Tivemos uma pequena retração, mas ainda assim temos destaques bastante positivos, como é o caso da Indústria de Transformação, que melhorou seu desempenho de forma significativa em relação a 2023”, pontua o gerente de Estudos Econômicos da Firjan, Jonathas Goulart.



A Indústria abriu 33.159 vagas de emprego em 2024, sendo a Indústria de Transformação (+17.660) a principal contratante - com um incremento de 67,2% frente ao saldo de 2023 (+10.563). A Construção e a Indústria Extrativa registraram, respectivamente, a criação de 11.936 e 2.968 postos de trabalho em 2024. Já os Serviços Industriais de Utilidade Pública encerraram o ano com saldo positivo de 595 empregos.

O setor de Serviços (+87.963) foi o que mais contratou em 2024, com destaque para as atividades de Atenção À Saúde Humana (+14.339), Alimentação (+11.277) e Transporte Terrestre (+7.167). O Comércio abriu 24.542 vagas, sendo o maior saldo positivo dos Hipermercados e Supermercados (+5.408). Já a Agropecuária (-424) foi o único setor a encerrar o ano com saldo negativo.



A Firjan também aponta que, de forma geral, as contratações foram disseminadas pelo estado, com 72 dos 92 municípios fluminenses abrindo vagas no ano passado. A Capital (+77.305) foi a principal contratante, seguida de Duque de Caxias (+7.835), Niterói (+7.696), Macaé (+7.097) e Nova Iguaçu (+4.816).