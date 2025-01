O resultado é fruto da participação dos estudantes no projeto Redação 1k, uma iniciativa pedagógica realizada pela professora Luciana Varella, de Língua Portuguesa, desde 2022 - Divulgação - Seeduc-RJ

Nilópolis - Dedicação, foco nos estudos e muito treino. Foi assim que 45 alunos do Colégio Estadual Marechal Zenóbio da Costa, no bairro de Olinda, em Nilópolis, alcançaram um bom desempenho na redação do Enem 2024, com notas entre 800 e 960. O resultado é fruto da participação dos estudantes no projeto Redação 1k, uma iniciativa pedagógica realizada pela professora Luciana Varella, de Língua Portuguesa, desde 2022.



Durante as aulas, os alunos aprendem sobre técnicas de redação, gêneros, variedades linguísticas, funções da linguagem e métodos de como se criar um bom texto. "O objetivo é democratizar as técnicas da escrita da redação do Enem e, com isso, inserir os alunos da rede pública no Ensino Superior. Participando do projeto, os estudantes alcançam notas 900+ na redação, o que contribui para que a média suba e, assim, é possível o ingresso em uma universidade pública", destacou Luciana Varella.

A aluna Lívia Menezes é um exemplo de que as aulas foram fundamentais para que tirasse 960, a nota mais alta entre os participantes do Redação 1k. "Toda semana, falava com a professora, ouvia as correções e o que eu precisava melhorar. A Lu Varella me ajudou muito, sempre me apoiou e esperava o melhor de mim. Estou bastante feliz por ter alcançado uma nota tão alta. Sou muito grata por todo o ensinamento que o projeto me proporcionou", disse Lívia.

Ao todo, 82% dos alunos da rede estadual do Rio de Janeiro se inscreveram no Enem 2024. Para a secretária de Estado de Educação, Roberta Barreto, iniciativas como o Redação 1k são determinantes para o futuro dos jovens. "Projetos como o da Luciana Varella mostram para os nossos alunos que, com orientação, foco e estudo, eles podem, sim, ter acesso ao Ensino Superior. Estamos muito orgulhosos em ver o desempenho dos nossos estudantes em mais um exame nacional", salientou a secretária.

Luciana Varella contou ainda que este ano o projeto terá novidades, já que os participantes receberão apostila de redação e guia do enenzeiro. O material está sendo produzido pela própria docente, e a distribuição será feita pela escola. "Neste material, os estudantes terão acesso a um estudo sobre as cinco competências cobradas na correção e ensinamentos sobre macro e microestrutura da redação do Enem", adiantou Luciana Varella, ansiosa para mais um ano de projeto.