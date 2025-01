A Secretaria Municipal de Meio Ambiente deu continuidade à operação 'Sons da Madrugada' na Rua Alberto Teixeira da Cunha - Divulgação / PMN

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente deu continuidade à operação 'Sons da Madrugada' na Rua Alberto Teixeira da CunhaDivulgação / PMN

Publicado 27/01/2025 23:48

Nilópolis - Bares e restaurantes de Nilópolis que promovem desordem, crimes ambientais e desrespeito aos moradores estão sendo notificados por não seguirem a Lei Nº 6.340 de 10 de novembro de 2011. Na última sexta-feira (24), a Secretaria Municipal de Meio Ambiente deu continuidade à operação 'Sons da Madrugada', na Rua Alberto Teixeira da Cunha, no Centro.



Além da Secretaria de Meio Ambiente, a ação também contou com a Secretaria Municipal de Segurança Pública, a Guarda Municipal Ambiental, a Ordem Pública, a Fiscalização de Postura, com a Polícia Militar e a Polícia Civil, por intermédio da 57ª Delegacia de Polícia.

No último fim de semana, o Rota Bar foi interditado Divulgação / PMN



No último fim de semana, o Rota Bar foi interditado por volta das 20h. Os comerciantes que desrespeitam a lei que trata do tema estão sujeitos à notificação e, depois de reincidência, interdição até que se adeque ao exigido e também pague a multa.



Para fazer uma solicitação, sugestão ou reclamação, o atendimento presencial é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Para atendimento on-line, acesse



A Prefeitura de Nilópolis está localizada na Rua Pedro Álvares Cabral, nº 305 – Centro, Nilópolis. No último fim de semana, o Rota Bar foi interditado por volta das 20h. Os comerciantes que desrespeitam a lei que trata do tema estão sujeitos à notificação e, depois de reincidência, interdição até que se adeque ao exigido e também pague a multa.Para fazer uma solicitação, sugestão ou reclamação, o atendimento presencial é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Para atendimento on-line, acesse https://nilopolis.rj.gov.br/ouvidoria/ A Prefeitura de Nilópolis está localizada na Rua Pedro Álvares Cabral, nº 305 – Centro, Nilópolis.