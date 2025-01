O evento é um ensaio de rua em que a Beija-Flor recebe convidadas pelas ruas da cidade. Um belo aperitivo do "Maior Espetáculo da Terra" - Divulgação / Eduardo Hollanda

O evento é um ensaio de rua em que a Beija-Flor recebe convidadas pelas ruas da cidade. Um belo aperitivo do "Maior Espetáculo da Terra"Divulgação / Eduardo Hollanda

Publicado 24/01/2025 11:04 | Atualizado 24/01/2025 11:06

Nilópolis – A Avenida Mirandela, em Nilópolis, receberá neste sábado (25), a partir das 18h, mais uma edição do “Encontro de Quilombos”. No ensaio aberto gratuito na principal via do município, a Beija-Flor receberá a Imperatriz Leopoldinense, a atual vice-campeã do Carnaval do Rio de Janeiro.

O evento é um ensaio de rua em que a escola de samba nilopolitana recebe convidadas pelas ruas da cidade. Um belo aperitivo do “Maior Espetáculo da Terra”.

A Imperatriz se concentra a partir das 18h. Enquanto a Beija-Flor, se reúne às 19h30, se apresentando logo em seguida para o público.



BEIJA-FLOR



A Beija-Flor será a segunda escola de samba a desfilar na segunda-feira de Carnaval (03/03), com o enredo “Laíla de todos os santos, Laíla de todos os Sambas”, um tributo a Luiz Fernando Ribeiro do Carmo, mais conhecido como Laíla, que foi diretor de carnaval da escola de samba nilopolitana.



IMPERATRIZ LEOPOLDINENSE



A escola de samba verde e branca de Ramos, buscará mais um título, desfilando no domingo (02/03), com o enredo "Ómi Tútu ao Olúfon - Água fresca para o senhor de Ifón”, contando sobre o desejo de Oxalá em visitar o reino de Xangô, orixás reis dentro da cultura de axé.

Serviço - “Encontro de Quilombos” - Ensaio de Rua



Data: Dia 24 de janeiro (sábado);



Convidada: GRES Imperatriz Leopoldinense;



Horários: Imperatriz se concentra às 18h, e a Beija-Flor às 19h30;



Local: Avenida Mirandela, no Centro, de Nilópolis.