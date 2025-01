A Feira da Mirandela, por sua importância histórica, foi reconhecida por lei como patrimônio cultural do município - Divulgação

Publicado 24/01/2025 01:34

Nilópolis - Na busca de alimentos mais frescos, que podem apresentar preços mais baixos de acordo com a época de safra de verduras, legumes e frutas, e também de descontos - principalmente na hora da ‘xepa’- quando os feirantes fazem promoções para vender o restante dos produtos; os nilopolitanos têm nas feiras-livres o seu grande aliado.



E a cidade conta com três grandes feiras: aos domingos na Mirandela, Centro; aos sábados em Olinda, perto do túnel, e às quartas-feiras, na França Leite, na esquina da Rua Pedro Álvares Cabral com a Rua Mário de Araújo.



Atualmente, a famosa Feira da Mirandela conta com 420 barracas, que são instaladas na extensão da Estrada Mirandela, na esquina da Rua Zezinho, até a Rua Batista das Neves. Ali, o morador ou visitante também pode degustar o tradicional pastel de feira com caldo de cana, encontrar os amigos, ou conferir as novidades.

A famosa Feira da Mirandela conta com 420 barracas, que são instaladas na extensão da Estrada Mirandela, na esquina da Rua Zezinho, até a Rua Batista das Neves Divulgação / PMN



Há quatro anos, o prefeito Abraãozinho sancionou a lei 6.646/2021, de 4 de novembro, que reconheceu esse símbolo de Nilópolis como Patrimônio Cultural. A Superintendência Municipal de Patrimônio Histórico considerou o ato a valorização e sentimento de pertencimento ao local.



Há quatro anos, o prefeito Abraãozinho sancionou a lei 6.646/2021, de 4 de novembro, que reconheceu esse símbolo de Nilópolis como Patrimônio Cultural. A Superintendência Municipal de Patrimônio Histórico considerou o ato a valorização e sentimento de pertencimento ao local.

A Feira da Mirandela é conhecida em toda a região e permanece com as mesmas características e atrativos que fazem dela um diferencial. Ação do poder executivo equivale ao tombamento do lugar, e traz como benefício a captação de memórias culturais, que no futuro poderão ser transformadas em registros históricos por meio de livros, documentários, exposições e outros.

Na busca de alimentos mais frescos, os nilopolitanos podem buscar nas feiras reços mais baixos de acordo com a época de safra de verduras, legumes e frutas, e também de descontos Divulgação / PMN