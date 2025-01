Foram debatidas estratégias e propostas para o fortalecimento da segurança pública em Nilópolis, destacando a importância da integração entre as forças policiais, autoridades e a população - Divulgação / 20º BPM

Publicado 22/01/2025 23:55 | Atualizado 23/01/2025 00:00

Nilópolis - Nesta terça-feira (21), foi realizada mais uma reunião do Conselho Comunitário de Segurança (CCS), na sede da OAB de Nilópolis. O encontro contou com a participação de autoridades e representantes da comunidade para tratar de ações de cooperação na área de segurança pública na cidade. Foram expostas as demandas da sociedade nilopolitana e a atuação dos policiais militares do 20º Batalhão (Mesquita) no município.

Essas reuniões ocorrem mensalmente, e é fundamental que a comunidade compareça e participe, ajudando a fortalecer as ações conjuntas e visando um trabalho cada vez mais eficiente no combate à criminalidade e promoção da ordem no município.

Durante o encontro, foram debatidas estratégias e propostas para o fortalecimento da segurança pública em Nilópolis, destacando a importância da integração entre as forças policiais, autoridades e a população.



Marcaram presença na mesa, o presidente do conselho, João Diniz; o Coronel Marco Aurélio; o subsecretário de segurança, o Major Wander, coordenador do programa Segurança Presente, e o Tenente Hélio Cláudio, comandante da 2ª Companhia do 20º BPM. Entre os demais presentes, destacaram-se os veteranos coronéis Penteado, Josias e Santos, além de cidadãos nilopolitanos engajados nas discussões.