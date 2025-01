Dupla de assaltantes presa pelos policiais militares do Proeis Nilópolis no registro da ocorrência na 57ª DP - Reprodução / SMS - PMNI

Dupla de assaltantes presa pelos policiais militares do Proeis Nilópolis no registro da ocorrência na 57ª DPReprodução / SMS - PMNI

Publicado 19/01/2025 11:56

Nilópolis – Dois assaltantes foram presos em flagrante pelos policiais militares do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS) Nilópolis, na madrugada deste domingo (19), quando efetuavam assaltos no centro do município. Com a dupla presa, na Rua Virgílio Rodrigues Oliveira, os agentes apreenderam o telefone roubado de uma mulher.



Na ação, os agentes do 20º BPM (Mesquita) que integram o Proeis Nilópolis, perceberam a dupla numa motocicleta (Crosse 150 Placa RJW1C47 Preta) em atitude suspeita. No momento da abordagem, uma mulher falou com os policiais que havia sido roubada pelos dois homens. Após a revista, foi localizado o telefone e os pertences da vítima com a dupla de ladrões.

A motocicleta usada pelos assaltantes para praticar roubos pelo centro do município Divulgação / SMS - PMNI



Os assaltantes foram presos em flagrante e conduzidos para o registro da ocorrência policial na 57ª DP (Nilópolis). O telefone celular foi devolvido a vitima.