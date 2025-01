As 64 primeiras pessoas classificadas estão aptas a participar da Avaliação Presencial que será realizada nos dias 22, 23 e 24 de janeiro de 2025, entre 8h e 17h, na ENCLO - Divulgação / IFRJ Nilópolis

Publicado 16/01/2025 11:56

Nilópolis - O Instituto Federal de Educação do Rio de Janeiro (IFRJ) publicou na última sexta-feira (10), o resultado final da avaliação das inscrições no Processo Seletivo para ingressar no Curso Técnico em Artes Circenses do IFRJ em parceria com a Escola Nacional de Circo Luiz Olimecha (ENCLO) - Turma 2025/2026 / Bolsa Cultural.

O Curso Técnico em Artes Circense é certificado pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro e vinculado ao Campus Nilópolis, através de parceria com a Fundação Nacional de Artes (Funarte) e da Escola Nacional Luiz Olimecha (ENCLO).

Veja no link as pessoas selecionadas para a Avaliação Presencial, após recursos.



Lista das pessoas selecionadas: www.gov.br/funarte/pt-br/editais-1/2024/processo-seletivo-para-ingresso-no-curso-tecnico-em-artes-circenses-da-escola-nacional-de-circo-luiz-olimecha-enclo-turma-2025-2026-bolsa-cultural/1EDITALCURSOTCNICOEMARTECIRCENSEDAENCLOPROPOSTASCLASSIFICADAS2.docx.pdf