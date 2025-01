A ocorrência policial com as drogas e motos apreendidas foi registrada na 57ª DP - Divulgação / 20º BPM

Publicado 13/01/2025 17:03 | Atualizado 13/01/2025 17:06

Nilópolis - Um suspeito foi preso pelos policiais militares do 20º BPM (Mesquita), nesta segunda-feira (13), com grande quantidade de drogas e um rádio transmissor na Comunidade Ponte Azul, no bairro de Olinda, em Nilópolis. Duas motocicletas ainda foram apreendidas na região suspeitas de serem roubadas.



O suspeito preso foi conduzido para o registro da ocorrência na 57ª DP (Nilópolis). Os policiais civis investigam a origem dos veículos apreendidos.