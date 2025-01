O Colégio Estadual Aydano de Almeida, no Centro, será um dos contemplados com reparo pelos recursos das emendas impositivas - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 09/01/2025 15:51

Nilópolis - Duas escolas de Nilópolis receberão importantes investimentos para reforma e manutenção predial. O deputado estadual Rafael Nobre (União) destinou, por meio de emendas impositivas, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), R$ 869.853 mil para a Secretaria Estadual de Educação realizar reparos no Colégio Estadual Aydano de Almeida, no Centro, e no CIEP 389 Haroldo Barbosa, em Nova Olinda

“Esta iniciativa tem como objetivo garantir a conservação e a funcionalidade das instalações escolares, promovendo um ambiente adequado para o ensino e aprendizagem, tanto para os estudantes, quanto para os profissionais que atuam nas unidades”, justificou Nobre.

Segundo o deputado, os reparos incluem a manutenção da infraestrutura elétrica e hidráulica, reparo em paredes, pisos e tetos danificados, substituição de portas e janelas em mau estado de conservação, bem como melhorias na acessibilidade dos espaços escolares.

“Nossa intenção é garantir que áreas como pátios, refeitórios e banheiros estejam em plena condição de uso e segurança. A execução desses reparos é essencial para prevenir o agravamento das condições estruturais das escolas”, concluiu.