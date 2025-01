A ocorrência policial com o suspeito preso e as drogas apreendidas foi registrada na 57ª DP - Divulgação / PMERJ

A ocorrência policial com o suspeito preso e as drogas apreendidas foi registrada na 57ª DPDivulgação / PMERJ

Publicado 12/01/2025 21:07

Nilópolis - Um suspeito foi preso pelos policiais militares do 20º BPM (Mesquita), na manhã deste domingo (12), com 83 pedras de crack, 78 trouxinhas de maconha, 75 cápsulas de cocaína e um rádio transmissor, no bairro de Olinda, Nilópolis.

A ocorrência policial com o suspeito preso e as drogas apreendidas foi registrada na 57ª DP (Nilópolis).