O prefeito Abraãozinho (ao centro), ao lado do vice, Alvinho, na primeira reunião com os secretários municipaisMateus Carvalho / PMN

Publicado 09/01/2025 16:19

Nilópolis - Acompanhado do vice-prefeito, Alvinho (PP), o prefeito de Nilópolis, Abraãozinho (PL), promoveu nesta quarta-feira (08), a primeira reunião com os secretários municipais em seu gabinete, na sede do poder executivo. Ele apresentou ainda quatro novos secretários aos colegas das outras pastas e falou sobre suas metas para os próximos quatro anos.



“Quis dar as boas-vindas aos novos secretários e também lembrar aos que permanecem desde a gestão anterior, que o empenho deve ser o mesmo. Pedi que todos tenham a mesma dedicação e que ela seja exclusiva para que possamos atender cada vez melhor a população”, afirmou Abraãozinho.



O coronel da Polícia Militar, Francisco D`Ambrósio, assumiu a Secretaria Municipal de Segurança Pública. “As perspectivas são as melhores possíveis. Quero estar alinhado com o trabalho das polícias civil e militar, com o Proeis e o Segurança Presente para fazer o melhor por nossa cidade”, afirmou ele, que tem 50 anos de experiência na Baixada Fluminense e foi secretário em Belford Roxo e São João de Meriti, onde ficou por oito anos.



Professor de Educação Física, Paulo Roberto Moraes é o novo secretário de Esporte e Lazer. Ele pretende levar as atividades esportivas para as 26 praças públicas. “O esporte tem uma ligação direta com a educação e a saúde. E no caso da saúde, não é apenas a física, mas a mental também”, observou ele, que teve a oportunidade de estudar com a bolsa atleta porque era jogador de futebol. Segundo Moraes, a prioridade será estimular os esportes característicos de cada bairro. “Quero buscar recursos para melhorar as atividades esportivas na Vila Olímpica, vou procurar o apoio do Ministério dos Esportes e emendas parlamentares de políticos, como senador Romário, e o deputado federal Ricardo Abrão”, salientou ele, que mora no Cabuís.



Abraãozinho quer dar um novo direcionamento estratégico para a pasta de Turismo da Prefeitura e convidou para administrá-la o publicitário e produtor cultural Leandro Monteiro. A mudança inclui a criação do setor de eventos, com a pasta passando a se chamar Secretaria de Turismo e Eventos. “Queremos valorizar a cidade, mostrar ao Brasil e ao mundo os ativos culturais que a cidade tem. Um município vibrante, referência no Brasil por causa da Beija-Flor, que recebe bem e quer contar suas próprias histórias”, afirmou Monteiro.



Entre os projetos, está a valorização da Estação de Trem de Nilópolis. “Penso em transformá-la num ponto de turismo, ser um local para exposições de artes e fantasias de carnaval, por exemplo. Artistas que vão mostrar Nilópolis para os próprios moradores”, instigou Monteiro, ex-integrante da Subsecretaria de Eventos do governo do Estado por quatro anos.



Formada em gestão pública, Janaina Pereira é funcionária concursada há 15 anos na Prefeitura de Nilópolis. Nomeada secretária de Fazenda, ela coordena a mudança na forma de arrecadação do IPTU, anteriormente feita por um carnê. “Agora o contribuinte vai receber uma e-carta, algo parecido com um boleto. Nossa intenção é facilitar para o usuário, economizar nos custos, respeitar o meio ambiente com a diminuição no uso de papel e maior praticidade quanto à impressão, envelopamento e distribuição”, afirmou ela, acrescentando que o atendimento presencial vai continuar a ser feito na Secretaria de Fazenda, no térreo do prédio da Prefeitura.



Entre as modificações promovidas pelo chefe do executivo, está o retorno do ex-chefe de gabinete, Caio de Araujo, nome do confiança do prefeito na área de comunicação, para a Secretaria de Governo. Araujo pretende promover uma interlocução cada vez maior com o legislativo, além de reforçar o setor de comunicação da Prefeitura. Em seu antigo posto, assume Josué Júnior, que já atuava no gabinete de Abraãozinho, e agora vai buscar a integração entre as atividades das 23 secretarias, a partir do planejamento estratégico criado pelo prefeito e por seu grupo político.

Prefeito Abraãozinho, com vice-prefeito Alvinho, deputados e secretários Mateus Carvalho / PMN



A reunião contou ainda com as presenças do deputado federal Ricardo Abrão (Uniao-RJ) e do deputado estadual Rafael Nobre (União Brasil).



Secretários



Paulo Roberto Moraes- Secretário de Esporte e Lazer

Francisco D`Ambrósio - Secretário de Segurança



Flávia Rocha - Secretária de Educação



Romeu Lima Filho - Secretário de Administração



Danielle Agero - Controladora Geral do Município



Artur Medeiros - Secretário de Obras e Urbanismo



Márcio Gama – Secretário de Planejamento



Janaina Tellini Pereira _ Secretária de Fazenda



Leandro Monteiro – Secretário de Turismo e Eventos



Rodrigo Neca – Secretário de Serviços Públicos



Renato da Van – Secretário de Cidadania e Direitos Humanos



André Esteves – Secretário de Saúde



Everline Lima – Secretária de Desenvolvimento Social



Dudu Amorim – Secretário de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Econômico



Josué Júnior – Chefe de Gabinete



Dimitrius Mangeon - Procurador-geral



Adilson Farias da Silva (Galego) – Secretário de Defesa Civil



Antônio Carlos Costa- Secretário de Cultura



Diogo Menezes – Secretário de Habitação



Dean Senra- Secretário de Meio Ambiente



Ricardo Galego – Secretário de Transportes



Caio de Araujo - Secretário de Governo