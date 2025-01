A secretária municipal de Fazenda, Janaina Tellini, mostra e-carta do IPTU - Divulgação / PMN

Publicado 10/01/2025 03:51

Nilópolis - Os munícipes de Nilópolis que não tiverem recebido o seu IPTU 2025 em sua residência até meados de janeiro, têm a comodidade de acessar no site da Prefeitura de Nilópolis ( www.nilopolis.rj.gov.br ) e baixar o documento no Portal do Contribuinte. Ali, haverá a opção de imprimir a cota única com vencimento até 31 de janeiro (com desconto de 10% no valor do imposto) ou 28 de fevereiro (com desconto de 5% no valor do imposto) e as 10 parcelas, que começam a vencer em março.

Existe ainda a possibilidade da emissão da segunda via do boleto do IPTU no Departamento de Rendas Imobiliárias (DRI) na Secretaria de Fazenda situada no térreo do prédio da Prefeitura, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. No setor, neste momento terá acesso a emissão somente da Cota Única, estando as guias das parcelas disponíveis a partir da segunda quinzena de fevereiro.

"É importante que, ao receber a correspondência do carteiro, a pessoa confira se o boleto tem a logomarca do município e os dados do imóvel, como localização, endereço e área territorial. Confirmar essas informações é importante para evitar os golpes”, salientou a secretária de Fazenda, Janaina Tellini.

Os Correios vão distribuir em torno de 56 mil cartas com o boleto do IPTU nos imóveis cadastrados. O vencimento do imposto para os contribuintes que optarem pelo parcelamento será sempre no dia 10 de cada mês e, quando a data cair num final de semana, no primeiro dia útil subsequente.

"A mudança da forma de emissão de carnê para o e-carta vai significar economia de custos, respeito ao meio ambiente com a diminuição no uso de papel e maior praticidade quanto à impressão, envelopamento e distribuição", listou Janaina Tellini.

O contribuinte poderá realizar o pagamento de seu imposto via internet, pelo site do banco que possua conta, nas casas lotéricas e nos mais diversos meios físicos e digitais disponibilizados pelas instituições financeiras credenciadas.

O IPTU é uma das principais fontes de arrecadação do executivo municipal. "A receita proveniente do pagamento do IPTU permite ao município oferecer melhor serviço aos munícipes, seja nas áreas de saúde, educação e obras na cidade", salientou a secretária de Fazenda.

Atualização de dados

Contribuintes que precisam atualizar os dados sobre seu imóvel ou mesmo cadastrá-lo, podem aproveitar a oportunidade para atualizar suas informações pelo e-mail dri@nilopolis.rj.gov.br, indicando a inscrição do imóvel, o CPF ou CNPJ, um número de telefone com o aplicativo de mensagens WhatsApp e um endereço de e-mail válido. Ou pessoalmente no próprio Departamento de Receitas Imobiliárias (DRI).

Portal do Contribuinte

O portal de Contribuinte apresenta 16 opções de serviços. Alguns ainda em fase de conclusão como, por exemplo, abertura de um processo de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e o parcelamento dos Tributos inscritos em Dívida Ativa. E os demais em funcionamento como a retirada da segunda via de tributos municipais, o acesso ao sistema de NFe e REGINS e a consulta de processos e legislações municipais, também são oferecidos neste local específico dentro do site.