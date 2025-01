Policial militar do 20º BPM com as drogas e a pistola apreendida no Az de Ouro - Divulgação / PMERJ

Publicado 13/01/2025 23:29 | Atualizado 13/01/2025 23:34

Nilópolis - Três traficantes foram presos pelos policiais militares do 20º BPM (Mesquita), na tarde desta segunda-feira (13), na Rua Beira Rio, na Comunidade Az de Ouro, no bairro de Olinda, em Nilópolis. Com o trio, os agentes apreenderam: 01 pistola calibre 9mm; 01 rádio transmissor; e grande quantidade de drogas.

A ocorrência policial foi registrada na 57ª DP (Nilópolis).