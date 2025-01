É obrigatório a criança estar acompanhada do responsável e apresentar o Cartão de Vacinação, CPF do menor, Cartão do SUS e comprovante de residência - Divulgação / PMN

Publicado 14/01/2025 23:09 | Atualizado 14/01/2025 23:12

Nilópolis - A Secretaria de Saúde de Nilópolis disponibiliza, de segunda à sexta-feira, a vacinação contra a dengue, para crianças e adolescentes na faixa etária de 10 a 14 anos, das 9h às 16h. A imunização está disponível nos postos de saúde do Cabral, Chatuba, Novo Horizonte e Paiol.

A imunização contra a dengue será feita em duas doses, com intervalo de três meses entre elas. A vacina é segura e aprovada pela Anvisa, e protege contra os quatro sorotipos da dengue. A Secretaria Municipal de Saúde alerta que crianças infectadas pelo vírus da dengue há menos de seis meses devem aguardar para receber a vacina.

É obrigatório estar acompanhado do responsável e apresentar o Cartão de Vacinação, CPF do menor, Cartão do SUS e comprovante de residência.

Segue a relação com o endereço dos postos:

Posto Novo Horizonte

Rua Dr. Mario Valadares, sem número, Novo Horizonte

Posto de Atendimento Médico e Sanitário do Cabral

Rua Roldão Gonçalves s/n Cabral

Posto de Saúde Dr. Dorvil Lacerda

José Couto Guimarães 1299, Paiol

Posto Dr. Armando Almeida – Chatuba

Rua: Marques Canário, 970