A confirmação das matrículas termina nesta quarta-feira (15) nas 31 unidades escolares da rede municipalAntonio Assumpção / PMN

Publicado 14/01/2025 22:22 | Atualizado 14/01/2025 22:25

Nilópolis - A confirmação das matrículas nas 31 unidades escolares da rede municipal de Nilópolis, em 2025, termina nesta quarta-feira (15). Os alunos da Educação Infantil - Creche e Pré-escola, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Educação Especial devem confirmar presencialmente na escola selecionada.

Para confirmar a matrícula é necessário apresentar os seguintes documentos: certidão de nascimento, pasta modelo 17, declaração de transferência (caso haja), caderneta de vacinação (xerox), cartão do Número de Identificação Social (NIS) (crianças de 0 a 48 meses - xerox) e CPF do aluno (xerox).

Além também de entregar duas fotos 3x4, carteira do Sistema Único de Saúde (SUS) (xerox), CPF e identidade do responsável (xerox) e o comprovante de residência de Nilópolis com o nome do responsável.

Confira abaixo os endereços das unidades escolas:

E.M. Antônio Aureliano Medeiros Batista

Rua Dep. Andrade Figueira, s/n - Bairro da Mina

E. M. Coronel Antônio Benigno Ribeiro

Rua Roldão Gonçalves, 136 - Cabral

E. M. Poeta Carlos Drummond Andrade

R. Marechal Castelo Branco, 1365 -

N. S. de Fátima

E. M. Companheiros de Maryland

Travessa Luiz Gonçalves Júnior, 158

Centro

E. M. Consuelo Estruc Silva

Rua Major Leite de Castro, 56 -

Paiol de Pólvora

E. M. Professora Edyr Ribeiro

Rua Maria da Gloria Baltar, s/n -

Centro

E. M. Professor José D'Alessandro

Rua Carlos Alves de Oliveira, 1149 -

Cabuis

E. M. Margarida Fernandes Sabino

Rua Ver. Francisco Nunes, 284 -

Olinda

E. M. Maria da Conceição Cardoso

Estrada Rio Branco, 434 -

Centro

E. M. Dr. Nilo Peçanha

Rua Adolfo Bergamini, 8 -

Centro

E. M. Vereador Orlando Hungria

Rua Senador Salgado Filho, 388A -

Olinda

E. M. Paul Harris

Rua Cel. França Leite, 1317 -

Cabral

E. M. Ribeiro Gonçalves

Rua Júlio Berkowitz, 978 -

Cabuis

E. M. Sagrado Coração de Jesus

Rua Geraldo Fernandes, 79 -

Nova Cidade

E. M. Prof. Washington Bittencourt

Rua João da Mata Peixoto, 63 -

Novo Horizonte

CIEP 028 Silvestre David daSilva Cabana

Rua José do Couto Guimarães, S/N -

Olinda

CIEP 136 Profª Stella de Queiroz Pinheiro

Estr. Doutor Rufino G. FerreiraS/N -

Centro

CIEP 186

Novo Horizonte

Rua João da Mata Peixoto, 579

- Novo Horizonte

CEl Dona Pequetita

Rua Damásio Batista, S/N. ° -Cabral

CEl Isaura da Costa Sá Coelho

Rua Fagundes Varela, 645 -Nova

Cidade

CEI Maria Luiza Oliveira Pereira Palmares

Rua José Couto Guimarães, 1410

Olinda

CEl Nelson Abrahão David

Rua Cel. França Leite, 1317 -

Cabral

CEI Regina Sessim

Travessa Campos Sales, 446lote 46

Nova Cidade

Creche Rubens da Gama Menezes

Rua João Evangelista de Carvalho,

1661 - Centro

Creche Natércia Rosa

Rua General Olímpo daFonseca, s/n - Paiol

E.M. Jorge Mkhail Jarjous

Rua João Pessoa, 1678 - Centro

E.M. Jorge Deocleciano de Oliveira

Rua João Pessoa, 1655 - Centro

Creche Mª das Dores Ramos Ribeiro

Rua Sofia, 79 - Nossa Senhora de Fatima



CEI Celso de Oliveira Duarte

Parque Natural do Gericinó, s/n° -

Nossa Senhora de Fátima

Creche Elizabeth de Barros Batista

Rua Olga Hermont, s/n° -

Tropical

E.M. Olavo de Carvalho

Rua Roldão Gonçalves, 305 -

Cabral