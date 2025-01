O Inea está atuando no desassoreamento do Rio Sarapuí - Divulgação

Publicado 17/01/2025 16:24

Nilópolis - O Instituto Estadual do Ambiente (INEA) iniciou, nesta quarta-feira (15), o processo de desassoreamento do Rio Sarapuí em toda sua extensão, entre os municípios de Nilópolis e Mesquita. A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, é fruto de uma Indicação Legislativa do deputado estadual Rafael Nobre (União), que esteve no local para acompanhar de perto os trabalhos.



O deputado explica que o desassoreamento tem como objetivo a prevenção de enchentes, evitando os impactos devastadores das fortes chuvas, e protegendo vidas e bens materiais. “Essa conquista representa um avanço significativo para garantir mais segurança e tranquilidade aos moradores que vivem próximos às margens do rio”, destacou.

O desassoreamento tem como objetivo a prevenção de enchentes, evitando os impactos devastadores das fortes chuvas, e protegendo vidas e bens materiais Divulgação



Segundo Nobre, a ação é um esforço conjunto para melhorar a infraestrutura de drenagem e proteger a população das áreas afetadas. Na ocasião, o deputado parabenizou e agradeceu os envolvidos no trabalho, especialmente o governador Cláudio Castro (PL), o secretário de Meio Ambiente, Bernardo Rossi, o deputado federal Ricardo Abrão (União) e o prefeito de Nilópolis Abraão David Neto (PL). "Seguiremos trabalhando juntos para trazer mais qualidade de vida e segurança para todos", concluiu o parlamentar.

O deputado Rafael Nobre (camisa branca) esteve acompanhando o trabalho de dessassoreamento dos profissionais do Inea Divulgação