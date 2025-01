A Banda Calhamback é composta por Cláudio Hernandez na bateria, Diego Costa no contrabaixo e Marcelo Amorim na guitarra e vocais - Divulgação

Publicado 17/01/2025 16:02

Nilópolis - O Shopping Nilópolis Square promove um evento especial pra os amantes da música, neste sábado (17), a partir das 19h, com o Tributo ao Rock, uma emocionante Viagem Musical com a Banda Calhamback, que revisita os sucessos da icônica banda Roupa Nova, com uma nova roupagem em formato de trio. A banda é composta por Cláudio Hernandez na bateria, Diego Costa no contrabaixo e Marcelo Amorim na guitarra e vocais.



Além disso, a noite contará com uma emocionante "Viagem Musical pelos Clássicos do Rock" das décadas de 50 a 90.



O repertório inclui grandes sucessos do rock e pop rock, nacionais e internacionais, em performances cheias de energia e nostalgia, trazendo seu estilo e atitude roqueira para celebrar essa paixão pela música em conjunto.



Além de curtir o melhor do rock, o evento será uma oportunidade perfeita para reunir amigos e familiares em um ambiente descontraído.



Serviço:



Tributo ao Rock no Shopping Nilópolis Square: Uma Noite de Clássicos Imperdíveis!

Evento gratuito

Data: Sábado (18).



Horário: das 19h às 21h.



Local: Praça de Alimentação, 3º piso.



Endereço: Rua Professor Alfredo Gonçalves Filgueiras, nº 100, Centro, Nilópolis. Telefone: (21) 2792-0608.

